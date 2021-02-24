某航空公司的賴姓地勤人員和女網友相約聚餐，喝了酒後，竟把女網友推進餐廳女廁，壓在牆壁上性侵得逞。台北地院審理期間，賴男認罪，並以70萬元與女網友和解，合議庭遂依強制性交罪判賴男2年徒刑，緩刑4年，可上訴。

判決指出，賴男2019年10月5日晚間，在IG上約女網友到台北市中山區某餐廳飲酒，喝到隔天凌晨，女網友暫時離席，在走道上接聽電話，賴男見狀竟從後方熊抱，再把女網友推進女廁，強脫衣物壓在牆上，性侵得逞。

賴男承認酒後誤事，合議庭表量他沒有前科，主觀惡性不重，應無再犯之虞，且事後與女網友以70萬元和解，去年4月先賠償20萬元，之後每月再賠2萬元，迄今都有遵期給付，女網友也已表明不願追究，故判刑2年，宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

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(中時 )