女子楊凱婷3年前參選基隆市英仁里長時，遭控邀請里民參加「我愛基隆」公益協會宜蘭一日遊，先收費再退錢讓參加者獲得500元的旅遊利益，基隆地院依違反選罷法交付不正利益罪判刑4年6月，罰金100萬元，台灣高等法院改判刑3年4月，併罰金100萬元。可上訴。

判決指出，楊凱婷與母親楊鈞鈞分別擔任「我愛基隆人公益暨商業發展協會」的總幹事及常務監事，2018年7月22日，楊凱婷以個人名義舉辦「英仁里蘇澳、宜蘭一日遊」，由楊鈞鈞訂行程及遊覽車後，共同受理報名，先向報名者收取成人800元。

楊私下告知設籍在英仁里的成人事後可退款500元，實際上只收取每人300元的費用，在旅遊期間由楊凱婷逐一登上各台遊覽車致詞，在遊覽車上請求里民支持楊凱婷、辦理退費，以此方式行求、交付英仁里里民不正利益。

高院認為，楊凱婷迄今否認犯罪，並提出不實之辯解企圖脫罪，對於己身犯行缺乏罪責感，更多次向一審行使事後造假之證據、狡飾矇混，將她判刑3年4月，併科罰金新臺幣100萬元，罰金可易服勞役，褫奪公權4年。

(中時 )