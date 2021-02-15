英國哈利王子（Prince Harry）和愛妻梅根馬克爾（Meghan Markle）的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕，夫妻倆正準備迎接他們的第2個孩子。

發言人指出，可以確定哈利和梅根的幼子亞契（Archie）將成為哥哥，「薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）很高興地期待他們的第2個孩子」。

同時，哈利和梅根夫婦公布了一張黑白照片，照片中兩人微笑著，梅根馬克爾看似已經懷孕。（譯者：陳彥鈞）1100215

(中央社)