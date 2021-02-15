哈利王子愛妻梅根懷孕 兩人準備迎接第二胎 06:162021/02/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅根與夫婿哈利王子。（達志影像 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國哈利王子（Prince Harry）和愛妻梅根馬克爾（Meghan Markle）的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕，夫妻倆正準備迎接他們的第2個孩子。 發言人指出，可以確定哈利和梅根的幼子亞契（Archie）將成為哥哥，「薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）很高興地期待他們的第2個孩子」。 同時，哈利和梅根夫婦公布了一張黑白照片，照片中兩人微笑著，梅根馬克爾看似已經懷孕。（譯者：陳彥鈞）1100215 劉樹添帶領海外台商突破困境 防疫帶動賞梅商機 南投信義鄉大發利市 (中央社) #梅根 #哈利 #懷孕 #馬克 #發言人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Darren大年初三喜獲情人節寶寶 求子5年真的當爸了 12:032021/02/14 娛樂 《國際金融》續強 美股期貨走高 11:422021/02/08 財經 公債殖利率觸及1％ 債券基金受衝擊 04:102021/02/09 投資理財 台南也有賞櫻熱點 梅嶺櫻花季登場 21:512021/02/10 旅遊 視障夫妻辛苦育兒 侯友宜親訪送育兒袋 14:222021/02/09 寶島 53歲外婆幫忙「生外孫女」女兒也懷孕 母女陸續生下親姊妹 00:022021/02/12 國際 掃除疫情陰霾 大陸經濟強復甦 04:102021/02/11 產業特刊 53歲媽懷孕堅持生！7年後養不起求救 女兒氣炸 17:152021/02/07 兩岸 科技化分析梅嶺花季車況 玉井警分局改進春節交通疏導 12:262021/02/10 社會 網紅牛排愛妻成功卸貨 曬照報平安：牛小排順利出生 19:282021/02/10 娛樂 喜馬拉雅山洪災 專家：全球暖化加速冰河消融 20:132021/02/08 國際 國際熱門新聞 緬甸軍方朝反政變示威者開槍 傷亡未明 至少5名記者被捕 - 國際 - 中央社 陸在雅魯藏布江建全球最大壩 恐掀政治、文化與環保爭議 - 國際 世衛調查團發現 2019年武漢爆發新冠疫情恐更早且更廣泛 - 國際 每天一份遠離阿茲海默症 德國發現增強大腦能力的水果 - 國際 哈利王子愛妻梅根懷孕 兩人準備迎接第二胎 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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