趙小僑和大12歲男星劉亮佐結婚3年多，為了求子吃盡苦頭，趙小僑嘗試1年多人工試管，終於在19日宣布順利懷孕！她坦言這一路以來非常辛苦，2年來為了調理身體，刻意推掉熱愛的戲劇演出，她感動地說「我真的衷心地祝福每一個想成為媽媽的女性朋友，在不久的將來都能夠有最好的結果」。

趙小僑說，一年多的求子路，經歷了一次人工受孕，兩次試管失敗，包括老公及最希望有弟弟妹妹的劉子銓，都不忍心看他打那麼多針、吃那麼多藥、身體那麼不舒服，即便大家都要她放棄，但她認為超過40歲的自己，很清楚生命重要的事，不惜為了調身體不噴香水、不染頭髮、調整作息，也不積極參與影視工作，但我還是沒有遺憾的努力到現在。

趙小僑和劉亮佐結婚3年多。（圖／修毅提供）

她成立《趙小僑女人說》YT頻道分享記錄生活點滴，感謝網友留言、私訊鼓勵她，還有關心她的朋友，她也感謝台灣艾捷隆在看到我第一次試管失敗的Vlog之後主動聯絡，協助她完成夢想，以及感謝送子鳥醫療團隊協助。趙小僑說，他們常説我是「勇氣媽咪」，但她將勇氣來自於大家的關心，不管是家人、朋友、粉絲、醫生和醫護人員，能順利懷孕真的非常開心，願將這樣的幸運與喜悅，分享給正在求子路上努力的女性朋友們，希望每一位在求子路上的勇氣媽咪們都能夠有最好的結果。

趙小僑和劉亮佐結婚3年多。（圖／修毅提供）

趙小僑求子路艱辛。（圖／修毅提供）

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