網紅「罔腰」自曝有孕，高市衛生局今天將派員到高醫調查。（柯宗緯翻攝）

變性網紅「罔腰」自曝孕事，大秀凸肚與超音波照，聲稱懷孕3個月，引發各界議論。高雄市長陳其邁今（20）日談到此案直說，比較扯了一點，呼籲她說明清楚，何況子宮移植也在試驗階段，若非醫院申請個案者恐違法。高市衛生局今日將派員到高醫查明，罔腰是否有進行子宮移植的人體試驗，若確實進行恐違反人體實驗管理辦法。

針對罔腰孕事，曾為醫師的陳其邁今早到壽山動物園出席活動時，回應媒體有關此案指出，從罔腰所談的內容來看「是比較扯了一點」，畢竟台灣人體試驗法都有相關法律規定，子宮移植方面還在試驗階段，她到底是否為申請子宮移植醫院的個案，恐怕會有違反人體試驗法相關規範，詳細還要查清楚。

陳其邁表示，若罔腰是子宮外孕，過去在醫院這種腹部急症，會有生命的威脅，因為很容易破裂，很容易內出血，這是非常危險的動作，「所以我覺得（罔腰）應該要說明清楚啦，尤其在醫療專業這個部分，不要做錯誤的示範。」

高市衛生局醫政事務科長陳建榮今早說明，該案獲報後，昨天已與衛福部研商，針對有無涉及人體試驗管理辦法部分，今日將派員到高醫查證患者是否進行試驗。

陳建榮指出，由於法規裁處權責在中央，將請衛生福利部裁處，至於「罔腰」若設籍高雄市將進行約談，了解張貼照片目的是否涉及醫療法招攬業務、廣告規定，若違反將依據第84條罰則開罰5萬到25萬元。

(中時 )