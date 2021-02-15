衛福部桃園醫院上月爆發院內群聚感染，由於該院疫情佔告一段落，指揮中心表示，預計最快19日可恢復正常營運，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，完全復工條件將以「院內感控作為」與「人員管理」兩大條件審查為主，但仍以專家審查評估後建議為主。

今(15)日指揮官陳時中於記者會上表示，樂觀估計最快19日桃醫可恢復正常營運，而分艙分流是極需改進的地方。莊人祥指出，周三(17)將召開專家會議審查桃醫提供的復工計畫，周四(18)將實地查訪桃醫督導，而復工主要針對重點將在感控作為和人員管理兩部分。

莊人祥解釋，感控作為部分，桃醫對於專責病房的獨立運作和分艙分流等要提出具體計畫；人員管理部分，針對院內職員、院外陪探病等人士等要提出如何落實如實名制、症狀與體溫監測等計畫。

莊人祥坦言，分艙分流一直以來都很難去真正做到，尤其當醫院有護理師、醫師染疫的話，除非整個制度能更徹底落實；症狀通報部分，因為每個醫院資訊化、電子化程度不一，例如陪探病者的資料部分，過去桃醫都是紙本為主，這是可以改善精進的地方。

他說，因應過年返國的14天檢疫，很多人都趕在1月27日之前回來，因此過年期間入境人數創新低，每天僅數百人而已，有症狀者都是先送集中檢疫所採檢，檢驗結果陽性才會送到醫院，而桃園是國境第一線，桃醫究竟何時才能再收治新冠患者，莊人祥坦言，19日恐難以恢復，仍待專家審查評估後才能決定，不過目前國內住院人數不多，量能上足以應付。

(中時 )