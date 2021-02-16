梅根哈利最後一根稻草 壓斷重返英王室路 10:282021/02/16 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 哈利王子和梅根宣布，將迎接第二個孩子，圖為梅根躺在哈利膝上，秀出凸起的小腹。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梅根和哈利王子宣布 將迎接第二個孩子 訂閱影音： 中時新聞網 梅根和夫婿哈利王子已點頭同意，和脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）錄製90分鐘大爆料式專訪。而英國王室消息人士透露，如今兩人不可能再恢復王室職責。 據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，女王將準備要他們放棄和王室組織的一切關係，其中哈利王子將失去還保有的3個榮譽軍職頭銜。 翁山蘇姬的真勇氣 哈利情人節報喜 梅根將迎第2胎 (中時新聞網) #哈利王子 #王室 #梅根哈利 #最後一根稻草 #壓斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 哈利王子愛妻梅根懷孕 兩人準備迎接第二胎 06:162021/02/15 國際 許聖梅昔遭潑漆狼狽求救 雞排妹一篇文差點把她送上絕路 20:202021/02/06 娛樂 大陸春節 從年貨直播開始 04:102021/02/14 產業財經 十大必追韓劇歐巴歐尼陪過年 04:102021/02/12 娛樂新聞 陳柏惟嗆聲卻分不清 宅神抓包：又成功地讓我笑了 15:502021/02/09 政治 《哈利波特》童星全都長大了 癡肥表哥達力扯爆變男神 12:002021/02/13 娛樂 波多野結衣Clubhouse自爆渣男專門戶 大槻響喊「要幸福喔」 23:132021/02/07 娛樂 皇帝遭敵人俘虜竟沒死 結交摯友還有美人送上門 09:002021/02/10 歷史 大龍峒保安宮國運籤出爐！4支公籤暗示金牛年凡事需更「保守」 02:482021/02/12 生活 耕耘機肇逃 白河林初埤木棉樹1腰斬、2擦傷 19:212021/02/05 寶島 佼佼男男磨鼻笑喊不舒胡 04:102021/02/09 娛樂新聞 國際熱門新聞 拜登與多位盟友通話 還有一人在苦等 - 國際 越南去年GDP成長2.9％ 號稱全球最高 台灣的2.98％呢？ - 國際 美醫界發現 每天一杯降低心臟衰竭風險12％的飲料 - 國際 美質疑赴中溯源調查結論 譚德塞指非世衛主責 - 國際 - 中央社 美國國防部前官員：美國值得為保衛台灣付出重大代價 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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