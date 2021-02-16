梅根和哈利王子宣布 將迎接第二個孩子

梅根和夫婿哈利王子已點頭同意，和脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）錄製90分鐘大爆料式專訪。而英國王室消息人士透露，如今兩人不可能再恢復王室職責。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，女王將準備要他們放棄和王室組織的一切關係，其中哈利王子將失去還保有的3個榮譽軍職頭銜。

(中時新聞網)