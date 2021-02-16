搭內灣線小火車沿線可欣賞盛開的櫻花。（羅浚濱攝）

合興車站櫻花盛開，吸引情侶留下愛的回憶。（羅浚濱攝）

不少民眾怕年假出遊會塞車，搭內灣線到內灣風景區遊玩。（羅浚濱攝）

新竹縣北埔和內灣老街等觀光景點，16日都出現年假結束前的出遊人潮，不少民眾選擇從新竹或竹東搭乘內灣線小火車，欣賞沿線盛開的櫻花，在合興車站更可看到情侶和親子開心的搭「愛情小火車」，留下年假美好回憶。

縣府交旅處長游志祥說，受到新冠肺炎疫情影響，今年從大年初一到初五，縣內各景點雖然人潮如織，但都未出現旅遊警示的情況，對比往年遊客明顯減了不少，在採取相關交通策略下，台三線等重要路段也沒有太過壅塞。

最熱門的北埔老街，初估5天年假約湧入3萬多遊客，內灣老街則有1萬多人，峨眉也接近1萬人，而需買票的遊樂園以老字號的六福村生意最好，平均每天約有5千名遊客入園。

不少要去內灣的民眾怕塞車，選擇搭內灣線去內灣風景區，台鐵也加掛車廂因應，有的民眾先在有「愛情車站」之稱的合興車站下車，在「愛情鐘」、「勇氣塔」、「許願籬」及新設的「愛情12時刻」裝置藝術等與愛情有關的設施前拍照留念。

「我們是第1次來！」住桃園龍潭的何姓民眾和老婆在「愛的小傘」拍照留念，他說從網路看到「愛情車站」，覺得很美，趁著年假最後1天就開車帶老婆來，感覺地方小了一點，一下子就逛完了，等一下再去內灣老街吃美食。

委外單位在站區內舖設簡單軌道經營「愛情小火車」，吸引戀人和親子排隊搭乘，李姓民眾說，新冠疫情好像還是很嚴重，春節年假也沒帶小朋友出門玩，趁著最後1天的假期，搭內灣線來合興車站，小朋友坐小火車也玩得很開心！

(中時 )