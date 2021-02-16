【愛傳媒藺奕專欄】我沒有偏財運，買樂透當然是為做公益，這輩子沒中過頭獎，但今彩539可以穩定賺錢，其實是偶然的發現，就像胖子知道一千種减肥方法，經常摔倒的人比較了解大地。
秘訣非常簡單，用一組固定數字，每一期都買，一年買滿313期，過去14年，統計下來，我只有3年真正做了公益。
只要你有相同耐性，你也做得到。
至於刮刮樂，我不喜歡清理刮下來的屑屑，只在過年時整本買，感謝非常多前人的慘烈分享，幾年下來也快速找到訣竅，其實很簡單：買2000元整本，在10張以內刮出20000元、剩下全部賣回給老板，別跟機率對著幹，那麽機率就是你的好朋友，就這樣，講完了。
同事都沒刮過2000元、所以我買了一些給大家驗證，小胖2張刮出7000元，保持這樣的好手氣，願新的一年都有幸運的開始。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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(中時新聞網)
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