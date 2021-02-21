中天主播鄭亦真先前應網友要求在鏡頭前享用漢堡，獲得「漢堡姊姊」稱號，後來還變裝成電玩人物春麗，可愛又俏麗的形象深受觀眾喜愛。

美女主播鄭亦真因為邊播報邊吃漢堡人氣爆紅。（圖／翻攝自新聞主播鄭亦真粉絲團）

這位漢堡姊姊在過年期間還和粉絲一起碰運氣，砸下大約2萬5千元，買下各種額度的刮刮樂，最小從100元開始到2千元的刮刮樂都有，她還開了直播邊刮邊和粉絲聊天，疑似連天后張惠妹也來看直播，最後中獎金額更是讓眾人驚呆。

鄭亦真砸2.5萬刮刮樂試手氣。（圖／翻攝自新聞主播鄭亦真粉絲團）

鄭亦真就這樣將2萬5千元的本金一張一張刮下去，沒想到摃龜居多，就在她煩惱要賠本的情況下，刮了兩張2000元刮刮樂，仍是沒有中獎，而此時粉絲開始情緒沸騰高呼，「阿妹本人嗎？」、「阿妹也來看直播」，原來是阿妹的粉絲團帳號，也來看鄭亦真直播，疑似天后降臨粉絲瞬間暴動！而鄭亦真也在天后來看直播的同時，刮出了1萬元的刮刮樂。

由於這個帳號並沒有回覆粉絲的提問，到底是不是阿妹本人來看直播，還是另有其人就不得而知，不過最終美女主播砸下大約2萬5買刮刮樂，拿回大約快2萬元的獎金，美女主播過年小試身手，鄭亦真還是相當開心能和粉絲們一起開心過年。

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(中時新聞網)