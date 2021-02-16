雲林縣西螺鎮浪犬小黑本月13日遭林姓男子駕車輾斃，林男面對路人指責竟回說「畜生而已」引發眾怒，14日深夜林男到小黑靈堂前下跪道歉，而還記得小黑的朋友小白，當時在一旁不離不棄，真摯的情感也讓網友看了相當心酸。如今有動保人士指出，小白已由原社區的好心人士認養。

林姓男子撞死小黑卻肇事逃逸，昨日深夜到狗兒靈堂下跪致歉。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

據《ETtoday新聞雲》報導指出，小黑與小白都是附近社區的浪犬，2狗的感情非常好，時常成雙出現，而動保人士邵柏虎在臉書指出，事發過後，邵柏虎積極尋找小白的身影，希望幫牠找到一個家，沒想到整整2天都不見小白蹤影，讓他緊張地發文求助。他一度在在貼文中表示，「有沒有人能幫我留住小白呢？小黑最不捨的好朋友就是牠了，我這願意照顧牠平安到終老」。

百萬名車駕駛當時輾斃流浪狗肇逃。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

好消息是當邵柏虎16日下午再次更新小白近況時，坦言小白已經尋獲，由當地社區的住戶廖奕翔認養，「小白確認已被愛心住戶認養，謝謝大家的分享與幫忙，孩子能安全是最重要的」。

許多網友得知消息後也放心表示，「感謝好心人願意負責牠的一生」、「小白看起來有些寂寞，但找到好心人收養，心裡多了一股暖流」。

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(中時新聞網)