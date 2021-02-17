歐股周二持平在前一日(15日)的近一年高點；礦業股和銀行股的提振，彌平了其他部門的下跌，投資人仍無法確定歐元區的經濟復甦。

周二泛歐Stoxx 600指數持平小跌0.27點或-0.06%，為419.20點。前一個交易日大漲1.3%，來到自2020年2月以來的高點。

近日在大規模刺激以及穩定的疫苗接種進度，預期將帶動全球需求下，大宗商品價格上揚。能源股在強勁油價下上漲0.5%。然泛歐600指數一直難以達成疫情前水準，落後於美國夥伴股市；新一波的封鎖和疫苗進度受干擾，普遍傷害了市場信心。

瑞士大宗商品交易商嘉能可(Glencore)上揚2%，帶動歐股礦業指數爬升到近10年來高點；另外較高的鐵礦和賤金屬價格，也支撐了該部門。

全球市值最大的礦商，英澳合資公司必和必拓集團(BHP Group)上漲1.5%；該集團公布了七年來最佳的上半年獲利，並宣布一創紀錄的中期股息。

銀行股上升到近11個月高點；原因為投資人買進一些受疫情傷害的部門。

在市場對長期外幣抵押貸款發行的樂觀預期下，波蘭最大銀行PKO銀行大漲6.46%，為泛歐指數表現最好個股。

數據顯示，歐元區第四季經濟跌幅小於預期。其它的數據顯示，儘管德國的通膨預期降溫，但該歐盟最大經濟體的投資人對於未來幾個月的消費回升仍有很高信心。

據Refinitiv資料，分析師將歐洲上市公司第一季的獲利成長預期，從41%上調到42.7%。

(時報資訊)