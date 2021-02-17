金牛年台股17日開紅盤，以16,197點跳空開出，一度觸16,347點、大漲545點，目前戰報16,308點，上漲505點，主要由於國際股市於台股新春休市期間紛紛大漲，國內疫情未失控，市場資金持續充沛，搭配股東會前首波融券回補在即等利多匯集所推波，專家認為，美股持續創新高，短多趨勢未有變數。

在台股休市期間，美股四大指數全數上揚，以費半指數漲幅達7％最大，台股權值王台積電其ADR累計上漲7.7％，續創歷史新高；台積電17日股價以663元跳空開出，目前大漲5.22％、暫報665元。

目前大盤成交量約1,943億元，資深分析師許博傑表示，美股持續創新高，短多趨勢未有變數，多頭重新拿回發球權，量未失控前還是有創新高的機會，惟17日不可爆量超過3,800億元，否則容易開高走低，17日的量能表現及能否站穩萬六大關是關鍵。

(工商 )