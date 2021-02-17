連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2021年1月自結合併營收2.653億元，雖較去年12月3.05億元減少13.15％、仍較去年同期2.652億元微增0.03％，續創同期新高。其中，海外事業群營收年增逾2成，顯示中國大陸消費信心恢復，營運未受新冠肺炎疫情影響。

乾杯表示，雖然去年春節落在2月，比較基期不同，今年1月仍受惠歲末聚餐旺季加持，旗下燒肉及鍋物品牌表現亮眼，集團自有電商平台「乾杯超市」亦推出年節禮盒掌握圍爐商機，配合海外事業在節慶效應助攻下表現超越以往水準，成功推升1月營收成長。

乾杯指出，許多企業取消尾牙聚餐、改以贈送禮盒體恤員工，「乾杯超市」受惠贈禮需求，1月接獲近300份禮盒訂單，首度推出的5款年節禮盒1月銷售近200份，與「BRUNO多功能電烤盤」聯名合作的2款限量禮盒亦秒殺完銷，帶動外販事業1月業績年增近3成。

此外，乾杯旗下「乾杯燒肉居酒屋」海岸城店自中國大陸44座城市、逾1400家餐廳中脫穎而出，榮獲「2020年度大眾點評必吃榜單」，成為聚餐指標性餐廳，打響品牌海外知名度，帶動來客大幅成長。集團將趁勝追擊，積極找尋物件擴大營業版圖。

展望後市，乾杯利用旗下燒肉店中午非營運時段，於平日午間推出的平價和牛品牌「高木食堂」，已正式轉為正式品牌，以平均客單價約250～350元的平價策略切入市場、拓展午間用餐商機，並藉由「二毛作」的經營策略強化分店經營績效，增添營運成長動能。

為搶攻過年圍爐商機，乾杯旗下主打使用100％和牛油的重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」，於2月1日進駐台南西門商圈開出全台第2店，成為今年年節最潮的圍爐餐廳，開幕後訂位電話湧現，接連一周客滿、過年訂位達9成，看好南台灣市場未來拓展空間。

同時，乾杯旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」3大品牌，亦於2月分別推出新年套餐，期望滿足農曆春節假期全時段、全方位的飲食需求，預計可望增添成長動能、再創營收高峰。

(時報資訊)