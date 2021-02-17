家住頭份市的溫姓老翁，16日上午獨自離家搭車前往南庄遊玩，家人至傍晚不見老翁蹤影，緊急向頭份警分局頭份所報案協尋，員警調閱監視器發現老翁搭上前往南庄的公車，聯絡南庄分駐所同事協尋，最後在南庄苗栗客運總站找到老翁，通知家屬安全帶返住所。

頭份警分局頭份所是在16日18時許，接獲溫姓民眾報案指稱：他的爺爺於上午8時許表示要外出買東西，但直到下午18時還未返家，請求警方協尋。員警經調閱路口監視器，發現温姓老翁於中午12時許搭乘公車前往頭份下公園，員警隨即拿著温姓老翁的照片前往苗客查訪司機，司機提供警方上午有載到一位符合特徵的老人，在頭份下公園下車後，又搭乘公車前往南庄。

警方獲悉後，立刻聯繫南庄分駐所協尋，南庄所警員邱炳翰隨即前往南庄苗客總站等待該班公車，靠站後上車查看，找到溫姓老翁帶回分駐所休息，得知温姓老翁整日未進食，立刻提供熱茶及泡麵果腹，隨後通知家屬前往南庄所將老翁帶回，家屬對於員警積極協助找回老翁表達感激。

(中時 )