警政署制定的新式受理案件證明單。（謝明俊攝）

警政署推動將7種案件證明單統一成一種，並從今年2月22日開始試辦，3月1日正式實施，苗栗縣警局為了盡快讓民眾了解新證明單，特別製作微電影宣導，試辦首日，苗栗警分局北苗所受理一名賴姓民眾遭網路詐騙，開出苗栗縣第1張證明單，賴某還一度質疑警方未開三聯單，經員警詳細解說，賴才收下全縣第1分證明單。

警方政署過去發現有民眾在向警方報案，除了刑案以外的案件，雖有二聯式受理報案紀錄可開給報案民眾，但仍有部分情況，如違反社維法情節，無法開立相關證明單，引發不少民怨，加上，警方受理案類龐雜，每一種案由都有個別表單要開給報案民眾，造成警方電腦裡表單龐雜，警政署因而整合這些案件證明單，大幅簡化員警作業程序。

根據刑事局設計的新式受理案件證明單中，涵括了一般刑案、車輛協尋、違反社維法、失蹤人口、身分不明、兒少性剝削擅離安置、遺失物、以及其它案類，只要民眾向警方報案，都可請求警方開立證明單，以證明曾向警方報案。

由於有部分民眾案件內容涉及告訴乃論部分，如車禍發生後，尚未提出傷害、毀損告訴時，處理單位員警一律須先開出證明單給當事民眾，但會勾選未提告訴一欄。

另外，新證明單還有一欄專門針對未滿12歲兒童偏差行為部分，因未滿12歲兒童不受刑責所繩，所以新式證明單如遇當事人是未滿12歲兒童時，可勾選註記。

警政署通令各縣市警局察從2月22日起試辦，並從3月1日起正式實施，苗栗縣警局為了即早讓民眾了解警察新制內容，特別拍攝微電影上傳網路，讓縣民了解。

試辦首日上午11時左右，一名賴姓民眾前往苗栗警分局北苗所報案，指稱自己在網路上購物，遭對方詐騙，北苗所受理後開出全縣第1分新式證明單給賴某，卻引來賴某質疑警方為何沒開報案三聯單，經員警詳細解說這是新制度，賴某才收下證明單。

(中時 )