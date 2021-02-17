過年期間，出門遊玩到哪幾乎都是人潮，日前在鹿港老街，才因為人太多發生推擠，導致衝突事件。一名網友在網路上抱怨，連假時帶兒子到百貨公司美食街用餐，待自己點餐回來時，看到一名也是人父的男子坐在位置上，還嗆一句話讓他超傻眼。

男網友在臉書社團「爆怨公社」吐苦水，春節連假帶兒子到百貨公司，期間前往美食街用餐，因為人潮多，找了一段時間終於有座位，因此要兒子坐在位置上，自己則去點餐，回來後看一名爸爸帶著3個小孩，直接一屁股坐在自己佔的位置上。

原PO上前詢問對方怎麼了，未料男子直嗆「我問你與兒子兩個人要坐這麼大的位置嗎」？原來男子帶著3個小孩也在找位置，這時原PO向對方表示，如果不介意可以一起坐，結果男子一聲不吭甩頭走，隨後原PO問兒子發生什麼事，兒子才說對方連問都沒問，就直接坐下。

事後男網友將過程PO上網，不滿表示「你帶著三個小孩，還一點禮貌都不懂」、「問一句請問我們可以坐這邊嗎是很困難嗎」？文章曝光後掀起網友共鳴，認為這種現象經常發生，且現在疫情期間，就算不併桌也很正常，「不是不併桌，是禮貌問題」、「要是我也會不爽」、「在小孩面前還這麼沒水準」。

(中時新聞網)