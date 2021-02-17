國立中興大學生物科技學研究所講座教授楊長賢率領的團隊，針對蘭花花形研究找出的「花被密碼」進一步研究，發現其還可調控花朵顏色與花期長短。（林欣儀攝）

透過調控蘭花花形的「花被密碼」基因，還可調整蘭花花朵花青素顏色多寡，藉以栽種出顏色深淺的蘭花。（林欣儀攝）

控制蘭花花瓣形狀的基因，竟同時具有調控花色及花期能力。國立中興大學生物科技學研究所講座教授楊長賢團隊，5年前提出調控蘭花唇瓣形成原因與機制的「花被密碼」，之後進一步針對該組基因研究，發現若控制其中不同染色體，竟兼具調整花朵上花青素多寡及花期長短的功能，此成果發表於國際頂尖期刊《自然》。

楊長賢拿起花瓣形狀相同、但顏色略有差異的蝴蝶蘭說，該品種蘭花原本是淺紫色系，多年前研究團隊針對其花瓣形狀進行研究，並於5年前發表一組可調控蘭花唇瓣的基因「花被密碼」，該基因是為蛋白質四聚體的複合體，可透過調整唇瓣大小方式調控花朵形狀。

此成果獲發表後，研究團隊不中斷，接著又針對該「花被密碼」基因深入研究，發現其中的4組染色體除可調控唇瓣、花萼與花瓣形狀，竟還可控制花朵顏色，楊長賢說，團隊將「基因靜默載體」注射進其中1組染色體後，長成的花朵顏色竟較原本淺，透過持續實驗、對照，發現該染色體可調控花器中的花青素含量，進而控制花朵顏色變深或變淺。

此外，研究團隊也針對「花被密碼」基因中的另組染色體研究，又發現其可調控花萼花瓣老化時機，若以「基因靜默載體」注射，則可使花朵提早老化，楊長賢說，以此推斷，若讓該組染色體能持續表現，則具有延長花期的效果，且此種「基因靜默」的調控方式不會改變原本基因，相較育種得花費7、8年時間，此方式改變顏色、花形只需要2個月。

楊長賢強調，研究團隊針對「花被密碼」基因的調控是研究花朵發育領域的首度發現，破解「蘭花之謎」，在國際花卉研究的領域上有著突破性的貢獻，大幅提升台灣在蘭花研究上的國際能見度，他希望透過研究建立蘭花基因密碼的地圖，未來可依照此地圖創造出獨特的蘭花形狀與顏色、花期。

興大校長薛富盛則指出，蘭花在台灣、亞洲都有相當歷史，更是台灣的產業之光，其種類繁多，部分蘭花品種花期更長達數月，透過研究其基因的方式可掌控顏色、延長蘭花壽命等，對台灣蘭花市場有相當助益。

(中時 )