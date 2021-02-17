遠東百貨年前開始至3月3日正值「牛轉乾坤」檔期，春節連假因疫情管控得宜，天氣舒適、人氣回溫，餐廳人潮超滿，來客、業績雙雙上揚，今年整體業績較去年成長超過1成，精品、家電業績皆成長4成，是業績成長雙冠王！
春節期間流行服飾單一特價起，百貨服飾、保健器材、大家電加碼滿千送百，服飾類以男、童裝表現最佳，成長超過15％，化妝品和女用配件次之，成長近1成；主題餐廳平均皆維持2成來客數成長，一掃疫情陰霾。
遠百信義A13餐飲最高20%回饋，餐廳訂位狀況表現良好，用餐期間主題餐廳、美食街都需等待30分鐘，成功聚集人潮走春逛街。國片《緝魂》上映2周票房直衝2000萬元，為全台冠軍，吸引許多看電影的顧客；初三遇上西洋情人節，年輕顧客出手不手軟，配件類珠寶、飾品買氣旺，百貨服飾商品應景熱賣，年假帶動人潮成長2成。
台中大遠百業績開出紅盤，餐飲、家電業種表現亮眼，開店時間包含購物或用餐都有排隊人龍。台南大遠百初二有場場秒殺的「小小客服回娘家」，館外有瑪果移動樂園有街頭藝人表演秀，吸引大小朋友共享。
(中時 )
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