受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今(18日)至19日北北基桃等8縣市達低溫黃燈，可能有10度以下氣溫發生。（圖取自氣象局網頁）

外出要保暖！受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今(18日)至19日北北基桃等8縣市達低溫黃燈，可能有10度以下氣溫發生，今日台灣本島平地最低溫出現在新北市雙溪的9.0度。

強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，今清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷。今傍晚至明上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

溫度方面，今晚至明日清晨苗栗以北及宜蘭地區有機會出現局部10度以下的低溫，而白天北部及東半部約17～19度；中部以北及東北部約11至12度，中南部白天高溫可達24度，局部沿海、空曠地區及近山區平地溫度偏低，應注意西半部日夜溫差大。

紫外線方面，今天全台皆為中量級至高量級。

空氣品質方面，今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

二、今日(18日)上午低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

(中時新聞網)