新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（17）日鬆口，原本向BNT直接洽談的500萬劑疫苗（輝瑞/BNT疫苗），因外力介入生變，還指是政治上的壓力。對此，國民黨前立委孫大千表示，把話說清楚真的有這麼困難嗎？並點出陳時中始終不願意面對的5個問題。

孫大千今日在臉書提出5點質疑，第一，採購過程中是透過哪幾個廠商？是誰把這些廠商介紹給疫管署（疾管署）的？和某位民進黨立委有沒有關係？

其次，所謂的「因外力介入，最後生變」，這個「外力」指的究竟是上海復星醫藥集團，還是民進黨內的某一個派系呢？

陳時中鬆口，原本向BNT直接洽談的500萬劑疫苗（輝瑞/BNT疫苗），因外力介入生變。（疫苗示意圖／達志影像／shutterstock)

第三，孫大千指出，明明購買的就是同一種疫苗，為什麼要排除東洋，而改由其他廠商擔任中間人呢？東洋當時是否有承諾政府會負擔冷鏈設備的建構經費呢？倘若如此，怎麼會說當時的冷鏈技術跟不上呢？

第四，只要取得的是輝瑞／BNT疫苗，就算要透過上海復星醫藥集團，又有什麼大不了的呢？難道民進黨的意識形態遠高過台灣人民的健康安全嗎？

第五，最後破局的原因，是不是因為上海復星醫藥集團不願意圖利民進黨內的某一派系，以及不想涉入台灣的政壇弊案呢？

有關我國疫苗採購問題，陳時中昨日接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，主持人周玉蔻追問，對於該外力是不是大陸因素、是不是上海復星醫藥攔阻？陳時中都未正面回應，但他相信這當中有政治的壓力。周玉蔻再追問，是不是懷疑有人告訴上海復星？他則表示，不知道，有可能商業的關係、政治的意涵，無法斷定，認為台灣故意破壞的可能性不高，不過有人可能會講一些周圍的話打亂布局。

(中時新聞網)