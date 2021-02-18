【愛傳媒楊秉儒專欄】台灣八點檔看太多了，才會在那裡兆來兆去，1900年左右的一兆美金價值有多高，麻煩先科普一下。

給個歷史概念讓各位做比對：1867年，美國買下阿拉斯加100多萬平方公里的土地，也才花720萬美金。然後你們告訴我，那個年代美國有能力提供中國一兆美金的援助建鐵道？

他們想要造謠的史實應該是《庚子賠款》，又稱庚子事變賠款、庚子拳亂賠款，簡稱庚款，是中國清朝政府在1901年9月7日與庚子事變相關其他十一國簽訂的《辛丑條約》中所規定的賠款，因系針對1900年（庚子年）義和團發起的庚子事變，引致八國聯軍出兵中國，因此被稱為《庚子賠款》。

庚子賠款總額為關平銀四億五千萬兩，約合當時的3.33億美元或7161萬英鎊或6.3億日元或9.7億盧布。

在庚子賠款4.5億兩紋銀的分配比例中，美國占比7.32%，中國應付美國賠款2444萬778元8角1分；但是，1908年6月23日美國國會終於通過退還庚子賠款案，將處置賠款全權付與總統西奧多・羅斯福。

1908年（光緒三十四年）7月11日，美國核減賠款文告由美國駐華公使柔克義送達中國政府，經老羅斯福總統決定將當時尚未付足之款項1078萬5286元1角2分，從1909年1月1日開始實行「退款」。

「退賠款」也不是由美國退回，而是在原來每年應交的「賠款」中扣除。也就是說這筆款項每年仍必須由中國政府從各項捐稅攤派中徵收，交給美國花旗銀行後，不受中國政府支配，而是另立「助學基金」由美國政府監督使用。「清華大學」就是在這筆退款的資助下建立起來的。

1924年底，美國政府又宣布第二次退還庚子賠款。由於當時中國處在戰亂時期，沒有穩定的中央政權，美國政府委託由美中兩國人士組成的「中華教育文化基金會」管理退款，這次數額是2萬5千美金。

1925年，法、日、英、比、意、荷等國都聲明退回賠款餘額，並訂立協議，充作辦理對華教育文化事業，或充作外國銀行營業費用和發行內債基金之用。這種退回庚款的實際使用，除蘇聯外都由中外合組的管理委員會主持。

實際上中國政府仍必須支付對美、英、日、法、比、意、荷、挪威等國的賠款，支付給這些國家把持的管理委員會以用於上述事項。

直至1938年賠款支付終止，實際共支付賠款六億五千二百三十七萬（6億5237萬）餘兩，折合銀元則約為十億元。

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(中時新聞網)