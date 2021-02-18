大陸內地股市18日開新春紅盤，港股在連七個交易日大漲近兩千點後，早盤也開高近百點。但隨後遭受賣壓襲擊，使得盤勢急轉直下，恆生指數目前為30953.94點，下跌131點，跌幅0.42%。國企指數(H股)為12221.41點，下跌7.22點，跌幅0.06%。

深證，創業板指轉跌，港股一度跌近240點，科指也跌2.3%。

航空股國泰跌逾1%，低點曾見6.85港元。因國泰禁止與英國來往班次拖累下，元月日均載客僅981人，7個月以來首次跌破千人。據悉，國泰因應需求疲弱，繼續大幅減少人力調度。

國際原油好轉，三桶油個別發展，中海油漲4%，中石化漲0.7%，一度見高點4.39港元，中石油跌0.7%。有報導指出，沙烏地阿拉伯計劃在未來幾個月內增產原油。

中資色彩電訊族群逆勢走高，中移動一度漲近4%，聯通與中電信也漲逾1%。

(時報資訊)