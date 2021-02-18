繼推動華航改名受阻後，蔡英文總統下令海巡署艦艇加印「TAIWAN」塗裝；在此同時，民進黨陸續撤回「法理台獨」3項修憲案。對此，表態參選國民黨主席的趙少康表示，民進黨以台獨號召選民，卻在幾十年難得的修憲機會中不敢提出修憲獨立，只會關起門在船上寫台灣，這是「自慰式的滿足」、「自慰的台獨」。

蔡政府近期除推動華航改名、由蕭美琴自稱「台灣駐美大使」，近日也針對225艘海巡艦艇，在原先船身「R.O.C. COAST GUARD」的塗裝上方，額外增加字體更大的「TAIWAN」字眼。

對此，中廣董事長趙少康今表示，人要誠實，政黨也要誠實，民進黨既然是台獨黨，碰到幾十年來難得的修憲機會，就該提出台獨修憲主張。雖然國民黨必然會阻擋，修憲案不會過，但這是政黨態度的展示，「既然是台獨黨，用台獨號召選民，讓選民對台獨抱有期望，那就該提出台獨修憲」。

趙少康說，結果民進黨想獨又不敢獨，也不敢講、不敢寫、不敢改，「一個政黨該怎麼做就怎麼做，否則就是騙票。」甚至還騙選民說不用獨立，因為台灣早就是主權獨立國家、名字叫中華民國，「請問台灣什麼時候變中華民國了？中華民國是孫中山創立，那時候怎麼會是台獨呢？民進黨是在講什麼？」

趙少康進一步說，民進黨原本要把華航改成台灣，結果在外遇到阻礙就不敢改，現在變成關起門在船上改，但其實只是自己爽而已。

趙少康解釋說，海巡艦艇是否加印台灣都無所謂，但改了之後到底能怎樣？一來過去海巡艦艇出海，人家早就都知道是台灣的船；二則蔡政府每年編列國防預算近4千億、特別預算1千多億，為何不把海巡艦艇做到比老共、日本更大，只要釣魚台發生爭議，就派個十幾二十艘去捍衛主權，這才是真正的宣揚國威。

「今天日本在爭釣魚台，我們講話了嗎？連說釣魚台是我們的都不敢講嘛！」因此，趙少康說，光是在船上寫個台灣，就是自己爽而已，有什麼用呢？「自慰式的滿足，自慰的台獨才這樣幹。」

(中時 )