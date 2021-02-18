◎陸不排除在釣魚台動武 外交部:絕不退讓

大陸本月1日開始實施「海警法」，允許海警部隊對外國船舶使用武器，外交部今例行記者會，被問到中國不排除在釣魚台用武時，外交部發言人歐江安表示，政府堅持擁有釣魚台列嶼主權，絕不退讓。

◎民黨聘趙少康為中評委 侯友宜：很期待

中廣董事長趙少康月初重返國民黨，並宣布參選黨主席，而國民黨昨宣布增聘趙少康為中評委。對此，新北市長侯友宜今（18）日受訪表示，不但歡迎也很期待，希望多元的聲音能讓國民黨能夠更往前走，將給予滿滿的祝福。

◎高鐵T Express全新改版 開放用戶下載

為提供更優質的手機購票服務，台灣高鐵公司「T Express」行動購票APP今日起全新改版（6.00版）。高鐵公司表示，新增全線即時營運資訊及各車次停靠站查詢功能，使用者介面也重新設計，旅客操作各項功能更流暢，有效提升使用便利性。改版同時強化手機作業系統輔助功能，提供視障者更貼心的購票服務。

◎恩比德準大三元 七六人送火箭7連敗

就算火箭反撲能力再強，他們還是擋不住七六人明星中鋒恩比德！儘管火箭18日從下半場落後29分，末節追到只差4分，七六人仍靠恩比德貢獻31分、10籃板及9助攻的準大三元演出，最後以118比113擊落火箭，除了續以19勝10敗穩居東區龍頭，也送火箭吞下7連敗。

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(中時新聞網)