緬甸政變越演越烈，對於西方國家要求釋放緬甸國務資政翁山蘇姬聲音，台灣態度如何？外交部發言人歐江安今表示，台灣立場也透過代表處的管道讓緬甸方知道，台灣支持民主、人權、法治，堅定及落實民主經驗，「這方面緬甸相關政府是清楚的」。

歐江安指出，就緬甸的政治局勢，希望緬甸相關政治領導人發揮高度政治智慧，傾聽人民的聲音，透過對話跟和平解決相關爭端。

她說，目前看到緬甸局勢升高，希望相關緊張情勢能夠儘速緩和下來，台灣也注意到緬甸人民大型集會，相關訴求也都看到。

歐江安強調，呼籲緬甸政府傾聽人民聲音，緬甸民主轉型過程取得不易。

緬甸政變情勢不斷升高，緬甸軍方發動政變後宣稱會舉行選舉並移交政權，但緬甸民眾不買單，昨天在仰光出現政變以來最大規模街頭抗議，並意圖造成交通阻礙使得民眾無法順利上班，以達成罷工目標。緬甸公民社群自政變以來發起公民不服從運動（Civil disobedience Movement），有許多醫護人員和政府公務員也加入罷工行列。

此外，美國國務院發言人普萊斯當地時間16日表示，緬甸警方對被軍方推翻的領導人翁山蘇姬提出一項新的指控，美國國務院對此感到困擾，並呼籲中國明確表態、譴責緬甸軍事政變。此外加拿大日前倡議、美國等50多國響應發表《反對國與國關係中任意拘押宣言》一事，普萊斯強調，任意拘押是令人髮指的行徑，必須馬上停止。

(中時 )