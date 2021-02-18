農曆春節連假開工第二天，蔡英文總統及副總統賴清德，至總統府各局處室辦公室，與府內員工互相拜年，並在一樓巧遇參觀總統府的民眾，總統即興當起「導覽志工」。

總統府發言人張惇涵表示，今上午蔡英文總統於接見行程結束後，與賴清德副總統一同至總統府各局處室辦公室，與府內員工互相拜年，也互相加油打氣。總統感謝府內員工及志工全體夥伴過去一年的辛勞，並期許新的一年，大家能夠持續努力，為國家繼續打拚。

張惇涵表示，總統在一樓時，也遇到參觀總統府展覽的民眾，除了向鄉親朋友溫馨互道新年恭喜以外，鄉親朋友的熱情也讓總統即興當起「導覽志工」，跟參觀總統府的民眾介紹陳設於展間的總統辦公桌。

張惇涵說，實際上，自蔡總統上任後，總統府並無舉辦集體新春團拜活動，而是由總統、副總統、秘書長及副秘書長步行至府內各局處室辦公室，與府內員工互相拜年，也趁這個機會，與大家面對面互相勉勵。

今日包括總統府李大維秘書長、李俊俋副秘書長也陪同總統、副總統一起向府內員工拜年。

(中時 )