獨派不滿台北市政府邀請前總統馬英九出席二二八紀念會致詞，副總統賴清德原本同意出席該活動，不過總統府今天表示，賴副總統因行程調整，已確定無法出席該活動。

二二八事件發生至今74週年，台北市政府本周日將在二二八紀念公園舉辦二二八紀念會，並邀請前總統馬英九上台致詞，引發部分獨派團體不滿，台灣國家聯盟也宣布將退出協辦。

總統府發言人張惇涵表示，賴副總統因行程調整，之前已向北市府表達取消出席。賴副總統辦公室也表示，在得知台灣國家聯盟退出前，就已經婉拒出席，另有行程安排。

(中時 )