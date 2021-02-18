衛福部長陳時中昨天接受廣播節目專訪時表示，原訂向德國BNT公司購買的500萬新冠疫苗，因大陸阻撓導致合約無法簽訂，自己遭外界批評不透明，是「有苦難言」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（18日）發布新聞稿回應，上述說法「完全是無中生有，信口雌黃，再次暴露某些民進黨政客無道德無底線的政治本性。」

馬曉光表示，上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。

馬曉光接著連珠砲似拋出一連串質問：「在此情況下，台灣有關機構為什麼繞過上海復星集團向德國BNT公司購買疫苗？為什麼刻意隱上海復星集團參與疫苗研發的事實？有什麼難言之隱？未能簽約的真正原因是什麼？他們應該向廣大台灣同胞講清楚說明白。」

「台灣媒體早有報導，台灣有公司2020年下半年就尋求向復星集團洽購這一疫苗，但卻被合灣有關方面阻止。」馬曉光質疑，「這其中又有什麼不可告人的內情？民進黨當局有關人對此是十分清楚的。」

馬曉光駁斥，陳時中所謂的「有苦難言」，其實就是自相矛盾、無法自圓其說，就是因為他們「反陸抗陸」的政治操弄作祟。

馬曉光表示，台灣地區迄今無法及時獲得新冠肺炎疫苗，真正苦的是翹首期待能早日接種疫苗的廣大百姓。「出路明明就擺在那裡，民進黨當局政客以民眾福祉為代價玩弄陰謀，性質極其惡劣。」

「在這個問題上，靠隱瞞真相和顛倒黑白是過不了關的。」馬曉光呼籲，「我們奉勸民進黨當局政客，造謠誹謗推卸不了責任，去除心魔才能解民之苦。」

(中時 )