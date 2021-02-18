屏東縣議員黃明賢與屏東市民代表傅建雄春節期間共推防疫小物，結合籤詩與額溫貼片，意外掀起討論。（林和生攝）

過往春節期間，民代按例多會自製零錢紅包分送民眾，今年初新冠肺炎疫情不見趨緩，屏東縣議員黃明賢與屏東市民代表傅建雄突發奇想，結合廟宇國運籤風潮，將籤詩結合額溫貼片，讓民眾在防疫期間可以掌握自身體溫狀況，且在收到吉籤同時也保佑來年平安。

黃明賢表示，今年受到疫情影響，許多春節小物發放行程全都取消，就是要避免群聚造成的疑慮，考量防疫商品是現在熱門話題，因此首次嘗試將廟宇祈求來年運勢的國運籤作為發想，結合額溫貼片樣式，意外掀起討論。

籤詩內容寫到「齊稱醫護來作伙，防疫升級莫嫌煩，酒精口罩不離身，戰勝疫情保平安」，傅建雄說，為了籤詩內容提字，特地參考多間廟宇的籤詩格式，至於解籤內容則提醒民眾共同防疫，最後才能一起戰勝病毒。

整個文案是在眾人集思廣益下，耗時超過一星期才定案，「真的非常燒腦」，傅建雄透露，額溫貼片第一版原本要使用「紫色」，除了開運又招財，後來幾經討論，最終定調為粉紅色，就是要讓民眾一眼就能與籤詩聯想。

首波製作2000張已陸續在服務處發送，拿到的民眾直呼真有創意，除了可以輕易掌握自己體溫外，獲得吉籤心情也很開心。黃明賢說，近日趁著天公生信徒祝賀之際，可望順勢進行發送，藉機提醒大家，只要再守住這波疫情，接續來年就能更加平安。

(中時 )