杏輝（1734）18日宣布，開發多年的專利免疫保健原料茯苓萃取物（LipucanR），繼獲得16國55項專利後，研究成果於日前登上「英國生命科學期刊Life 2021, 11(2), 111」，實證從茯苓中萃取出珍貴的羊毛蘭烷三萜（Lanostanes）成分，有助提升免疫力及有效阻斷病毒複製。

杏輝表示，此次研究是利用獨家專利製程，從茯苓中萃取出含量極為稀少的珍貴羊毛蘭烷三萜成分，並利用三段式迴流萃取技術提高三萜成分活性。經實驗證實，高活性的羊毛蘭烷三萜成分能提升人體第一道免疫防線－即自然殺手細胞，是人體抵禦外來病毒或細菌入侵最重要的免疫力之一，同時提升IFN-γ（干擾素）生成，有助於阻斷病毒複製並抑制病毒的生命周期。

雖歷經疫情低潮，但杏輝去年在功能性保健食品成功打入美式大賣場，帶動銷售量大幅成長，全年營收23.9億元，與2019相較持平，預估獲利亦可望與前一年度相當。

展望2021年，杏輝表示，今年預計再推出免疫力調節、美白與美容、降膽固醇、保肝解酒及視力保健等七大項功能性保健食品，以及多項學名藥亦將陸續上市，同時與日本大藥廠共同研發與製造癌症治療用藥，進軍東協市場，整體營運看法樂觀，將力拚營收獲利雙雙成長。

(工商 )