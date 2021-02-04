為癌症免疫治療開啟新視角。中國醫藥大學研究團隊針對癌症治療效果不佳情況做研究，發現免疫細胞與癌細胞對抗後會出現弱化情況，研究團隊進而發現，以往未獲得充分利用的活化性GITR抗體可活化人體免疫T細胞，達到對抗癌症目的，此研究成果獲知名期刊《自然－通訊》刊登。

中國醫藥大學校長洪明奇指出，癌細胞為生存，除會利用PD-L1蛋白刺激人體免疫T細胞中的PD-1蛋白、藉以抑制免疫細胞殺死癌症的能力，癌細胞同時也會釋放Gal-9蛋白與免疫細胞中的TIM3蛋白結合、藉以誘導免疫細胞死亡，目前癌症治療藥物多以阻斷PD-1與TIM3對免疫細胞抑制為主軸。

洪明奇表示，在臨床研究發現，有部分癌症患者接受治療後成效不明顯，以往多不清楚影響治療效果的原因，經中醫大研究團隊進一步分析，才發現人體免疫細胞受到因癌細胞攻擊或藥物治療後，有部分免疫細胞死亡，剩餘的免疫細胞也因遭攻擊後弱化，無法有效繼續抵抗癌細胞。

有鑑於此，研究團隊進而尋找過去的文獻資料，發現以往已知、卻未獲得充分利用的「活化性GITR抗體」具有活化免疫細胞的能力，幫助遭弱化的人體免疫細胞增強能力，進而對抗癌細胞，此研究經動物實驗後，發現確實可達到一定程度延長罹癌老鼠治療後存活率。

洪明奇強調，這項研究屬於新、舊觀念的結合，開啟癌症免疫治療新方向，且根據現有研究發現，利用「活化性GITR抗體」活化人體免疫細胞、對抗癌細胞的方式，可廣泛應用於多數實體（器官）癌症。

(中時 )