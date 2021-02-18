衛福部長陳時中抱怨原已採購德國BNT新冠疫苗500萬劑疫苗，卻因「外部干預」而生變。但根據《路透社》報導，BNT公司透過電郵發表聲明，仍會按計畫提供疫苗給台灣。資深媒體人黃暐瀚質疑，若BNT沒有不賣台灣疫苗，而它在上海有代理權，陳時中為何要繞過它，難道是因為恐中而不跟它買，這過程中很奇怪。

陳時中17日接受電台專訪時首度證實，台灣早在去年就和德國BioNTech(BNT)公司直接洽購500萬劑疫苗，但由於德國BioNTech公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給大陸的上海復星醫藥公司。甚至稱BNT在簽約前夕急踩煞車，想必是有人不希望台灣太高興。

陳時中17日也表示，去年原本有意購買的BNT疫苗200萬劑，到了今年，原本準備向BNT公司簽約採購的數量增為500萬劑，原因是國內的冷鏈設備已經增加。

黃暐瀚在政論節目《新聞大白話》中表示，BNT不是主動要賣疫苗給台灣，是路透社在台灣的記者看到陳時中的說法去問BNT。BNT發聲明指出，是路透記者發電郵去問BNT，BNT回覆說，「沒有啊，我們降低這個疫情，在全球各地是一致的標準，所以我們盡可能會賣給所有地方，包括台灣。」

黃暐瀚指出，若誰唱衰台灣，使台灣買不到疫苗，就把他講出來 若BNT沒有這樣做，而它在上海有代理權，卻要繞過它，那麼付出的時間和金錢、成本就會愈來愈高。其實台灣要買的英國AZ疫苗是在南韓代工的，所以代工國家不是重點，從一開始就莫名其妙說大陸4款疫苗不打，這也OK。可是上海代理的是德國疫苗（跟美國藥廠合作），為什麼不跟它買，是因為恐中而不跟它買，要繞過它？

黃暐瀚接著指出，台灣東洋董事長林全要買3千劑，你說沒有冷鏈，本說要200，現在變500。黃暐瀚認為其實可買1000萬劑，分兩次來；冷鏈200，可分5次，所以過程當中很奇怪。陳時中昨天講BNT幹什麼，此刻BNT有沒有發聲明給我們？兩方要簽合約，沒有簽一定有它的理由，或許上海復星醫藥公司不同意，也或許有其他政治力。現在看起來BNT是跟路透回覆會跟全世界提供疫苗；但也不要把這件事說成一定會有，說不定後面還有其他問題。

(中時新聞網)