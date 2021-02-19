52歲澳大利亞籍男子安東尼，日前至北區文正派出所報警協尋機車，指稱自己記性不佳，到中國醫大附設醫院看診後，卻忘了機車停車位置，警方根據安東尼出示拍攝的街景圖展開地毯式搜索，果真在距離約800公尺遠的苦茶行前尋獲機車，讓安東尼不斷向警方道謝。

「這是第2次協尋機車！」警方指出，澳大利亞籍男子安東尼去年11月21日至北區育才派出所求助，協尋機車，忘了機車停車位置，僅記得附近有棟「White House」，員警利用停車收費系統，花了半個鐘頭，將停於機車格內的機車尋回，當時員警提醒安東尼，停車可用手機拍照，避免類似情形發生。

安東尼日前在台中市警第二分局文正派出所轄區報案，指稱於北區學士路與五順街口附近停機車，卻忘了停在哪，基於上次尋車經驗並謹記員警叮嚀，「停車可用手機拍照」，他出示照片給處理的員警，果真奏效，短短十幾分鐘即找到愛車。

經警方了解，52歲澳籍男子安東尼，來台逾3年，對於路況仍不熟悉，因身體疾病常導致常「斷片」情況發生，知道台灣醫療全球知名，當天特地騎機車至中國醫大附設醫院看診，為避免忘記停車位置，停車後還特別先以手機拍照，不料結束後花了１個多小時仍找不到機車，緊張得不知如何是好，所幸有熱心民眾協助報警。

(中時 )