一名網友在台大校園內撿到一支iPhone手機，他將照片PO在台大學生的臉書社團中尋找主人，不過照片中，手機內竟出現多封來自不同友人的訊息，內容寫「我好想你喔」、「今晚要來找我嗎」、「寶貝」，讓網友紛紛笑說這遺失物主人是「時間管理系」、「真的太勝利了」。

一名網友在臉書「NTU台大學生交流版」中發文，他在台大附近的舟山路上撿到一支iPhone手機，希望PO上網找到遺失物的主人歸還，不過他PO出的照片中卻出現另一熱議話題，原來手機的通知欄中竟出現多名不同的友人傳訊息「XX寶貝我好想你喔」、「XX寶寶今晚要來找我嗎」。

網友在台大附近撿到手機，訊息驚見多名友人說「我好想你喔」、「今晚要來找我嗎」。（圖／翻攝自臉書「NTU台大學生交流版」）

許多網友看到照片後紛紛留言笑稱，「看來這位失主交友相當廣闊」、「這原PO之後應該會被分屍，知道太多了」、「這失主是時間管理系？」「這簡直是人生勝利組」、「同樣台大，等級卻差那麼多」、「好想知道這位手機主人的真面目」、「看來手機遺失，這些友人今晚要失望了」、「好羨慕」。

現在許多臉書社團可提供發文提問、協尋、買賣等功用，許多網友都會PO文幫忙未遺失物找主人，不過該案例中，也有不少網友認為原PO撿到遺失物後PO文尋找，固然是好事一件，但不應該直接將對方手機的私人訊息公開，還不斷討論對方的八卦，認為不尊重對方隱私。

(中時新聞網)