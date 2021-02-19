國際清算銀行（BIS）最新公佈，1月人民幣實際有效匯率指數升1.18％至127.84，創2016年3月以來新高，上月修正後為升0.09％。實際有效匯率出現連續七個月正增長，這也是2015年3月以來的最長連續正增長。

1月人民幣名義有效匯率指數升0.97％至120.19，創2018年6月以來新高，上月修正後為降0.58％。

根據BIS公佈的數據統計，2020年人民幣實際有效匯率累計升3.36％，而名義有效匯率累計跌4.05％。2019年實際和名義有效匯率分別上升0.95％和下跌1.50％。

受高基數以及非食品價格弱勢影響，中國1月消費者物價指數（CPI）年增率再度淪為負值。PPI則轉為正值並創逾一年半最高水平，後疫情時代消費弱於生產的特徵比較明顯。

中國外匯交易中心公佈的BIS權重的人民幣匯率指數1月升1.73％至100.39，上月為下降0.79％。

實際有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名義有效匯率剔除通膨之後即為實際有效匯率，實際有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值；名義匯率降幅大於實際匯率，表明當前中國的整體通膨水平要高於可比較的國家的通膨水平。

(工商 )