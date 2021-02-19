一年一度的阿里山花季將於3月10日至4月10日登場，根據林務局預估，今年在2波寒流冷、暖空氣刺激下，花況將比往年更好，盛開期為3月中旬至下旬。今年交通管制比照往年，假日上午6時至11時進行管制，而受新冠肺炎疫情影響，阿里山森林遊樂區人數上限4355人，並取消預購接駁車票服務，改於台61k現場販售。

因應遊樂區管制人數上限，今年花季期間的管制措施與以往略為不同，如果是「搭乘遊覽車至阿里山森林遊樂區賞花的遊客或旅行團」，請於管制時間內統一至台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）購票，當遊樂區入園人數已趨近管制人數時，嘉義林區管理處將停止該處門票販售，屆時請遊客稍作等候。

自行開車前往賞花的民眾，今年嘉義端台18線65.4k湖底處至阿里山森林遊樂區88.2k段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制日上午6時至11時仍是禁止小型車通行，因此自行開車前往的遊客，須至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山。遊樂區入園人數趨近管制人數時，該轉乘點也將停止販售入園門票及轉乘車票，而因配合防疫措施，今年取消預購接駁車票服務，改統一於台61k現場販售。

(中時 )