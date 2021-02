大陸共機近期頻繁擾台,美軍機艦也時不時行經台海,讓不少人憂心,大陸若真的攻台,美軍會不會支援?國民黨立委陳以信引述美國著名台灣專家,戴維森學院的任雪麗(Shelley Rigger) 教授在美國一場聽證會中聲明,她表態,反對美國採取「戰略清晰」會對台灣安全有益,並提出三點理由。

美國政府對台政策,該維持戰略模糊,還是戰略清晰?從去年美國大選前,在美國政軍界就有過多次辯論和討論。陳以信19日轉貼曾以「為何台灣重要? (Why Taiwan Matters?) 」論述著稱的任雪麗教授,18日在美中經濟暨安全審查委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)的聲明。

「第一、無條件防衛台灣需要明訂美國的反應標準,這會讓北京得知那些作為可以施壓台灣,卻不跨越華府紅線。美國只有維持戰略模糊,才能帶來審慎、彈性與明智的決策。

第二、美國的無條件承諾,可能影響台灣內部政治權力平衡,反而會對美國不利。她指台灣民調顯示,對美國安全承諾的信心,與支持台獨是正相關,許多政客樂用選民的天真熱情贏得選舉,而讓美國跟台灣陷入困難處境。

第三、美國的無條件保障,將使台灣更難說服選民投資軍備。對美國而言這是自傷行為(self-inflicted),也會使美國人以為台灣人想搭便車(free-riding on their blood and treasure),而讓防衛台灣更加困難。」

陳以信提到,自己和任雪麗教授認識很多年,在英國或美國都有聯繫,去年她在台灣客座時也見過面、吃過飯,深知她是真正愛台灣、了解台灣的美國涉台專家。尤其她在國際間推銷台灣,一向不遺餘力。今天任教授會向美國國會作此見證,是出於真想保衛台灣之心,令人敬佩又感動,「愛台洋人言之諄諄,凡我國人豈能聽之藐藐」。

(中時新聞網)