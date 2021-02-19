大陸共機近期頻繁擾台，美軍機艦也時不時行經台海，讓不少人憂心，大陸若真的攻台，美軍會不會支援？國民黨立委陳以信引述美國著名台灣專家，戴維森學院的任雪麗(Shelley Rigger) 教授在美國一場聽證會中聲明，她表態，反對美國採取「戰略清晰」會對台灣安全有益，並提出三點理由。

美國政府對台政策，該維持戰略模糊，還是戰略清晰？從去年美國大選前，在美國政軍界就有過多次辯論和討論。陳以信19日轉貼曾以「為何台灣重要？ (Why Taiwan Matters？) 」論述著稱的任雪麗教授，18日在美中經濟暨安全審查委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）的聲明。

「第一、無條件防衛台灣需要明訂美國的反應標準，這會讓北京得知那些作為可以施壓台灣，卻不跨越華府紅線。美國只有維持戰略模糊，才能帶來審慎、彈性與明智的決策。

第二、美國的無條件承諾，可能影響台灣內部政治權力平衡，反而會對美國不利。她指台灣民調顯示，對美國安全承諾的信心，與支持台獨是正相關，許多政客樂用選民的天真熱情贏得選舉，而讓美國跟台灣陷入困難處境。

第三、美國的無條件保障，將使台灣更難說服選民投資軍備。對美國而言這是自傷行為（self-inflicted），也會使美國人以為台灣人想搭便車（free-riding on their blood and treasure），而讓防衛台灣更加困難。」

陳以信提到，自己和任雪麗教授認識很多年，在英國或美國都有聯繫，去年她在台灣客座時也見過面、吃過飯，深知她是真正愛台灣、了解台灣的美國涉台專家。尤其她在國際間推銷台灣，一向不遺餘力。今天任教授會向美國國會作此見證，是出於真想保衛台灣之心，令人敬佩又感動，「愛台洋人言之諄諄，凡我國人豈能聽之藐藐」。

#美國涉台專家指戰略模糊才有助台灣安全 過去一年來美國川普總統為自身選舉考量大打台灣牌，使得不少美國鷹派官員與學者跟著叫牌，建議美國對台政策應調整傳統「戰略模糊」立場，改以「戰略清晰」才能阻卻北京攻台意圖，但此觀點卻遭許多美國涉台專家強烈... 由陳以信發佈於 2021年2月19日 星期五

(中時新聞網)