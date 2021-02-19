受疫情影響，南投燈會順延至19日正式點燈，南投縣政府表示，19日後燈會全面開放，規畫多個主題區，並結合裝置藝術，展現花燈之美；而民眾喜愛的七彩情人橋也會開放，並期間限定推出橋下的貓羅溪水舞區試辦SUP立式划槳及海洋艇體驗，在燈會活動的假日，各個整點提供民眾免費下水體驗。

南投縣政府表示，燈會19日點燈後，包括主燈區、花海區、情人橋都將盛大發光。2021年南投燈會牛年主燈，造型為牛兒穿上盔甲，變身帥氣牛超人，並帶著手中的可愛俏皮的小牛仔，與民眾一起迎向科技未來。另設有眾神賜福、哞哞農場、旅閱風光、暗空星境、貓羅溪高灘景觀花海等10個主題燈區，以現代感的元素，結合聲光效果，迎接元宵燈會。

此外周邊活動也是創意十足，縣府在貓羅溪試辦SUP立式划槳體驗活動。林明溱說，未來在貓羅溪水域將規劃更多相關水上休閒運動，打造豐富的運動風氣。

(中時 )