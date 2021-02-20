G7高峰會 矢言讓2021年成為多邊主義轉捩點 08:522021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自拜登取代孤立主義者川普成為美國總統以來，七大工業國集團（G7）領袖今天首度舉行高峰會，矢言就國際合作展開新的篇章。 G7領袖在視訊會議後，發表聯合聲明做了以上表示。 G7聲明：「發揮我們民主，開放經濟和社會的優勢和價值觀，我們將共同合作，讓2021年成為多邊主義的轉捩點，並推動復甦以提升我們人類和地球的健康與繁榮。」（譯者：徐睿承）1100220 職場達人－全球人壽晨星營業處區經理 游憶如超業冠軍 拚業績不忘初心 兩岸、國安團隊異動 蔡英文 打造三個鐵三角 (中央社) #主義 #我們 #合作 #領袖 #聲明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯勝峯發豪語 讓你渴望買電動機車 04:102021/02/20 時尚消費 美國信心調查不同調 企業樂觀 民眾哀愁 04:102021/02/20 全球財經 布林肯廣結盟友 圍堵中國挑戰 04:102021/02/20 產業財經 吳季剛愛下廚 催生設計靈感 04:102021/02/20 時尚消費 反全球化浪潮起 民粹至上非打贏貧窮戰的解方 04:102021/02/20 產業特刊 雅茗射三箭1.將擴大拓點2.整合供應鏈3.投資茶飲餐食品牌 業績拚重返高峰 04:102021/02/20 證券．權證 蕭乾祥專欄－牛年股市的變與不變 04:102021/02/20 財經要聞 劉以豪當沙發馬鈴薯變胖4公斤 04:102021/02/20 娛樂新聞 爭取兩岸青年的心靈契合 04:102021/02/20 時論廣場 砸40億美元助攻疫苗！美國回來了 G7峰會修補盟國互信 04:102021/02/20 焦點要聞 是方去年營運靚擬配息8.8元 04:102021/02/20 證券．權證 財經熱門新聞 技術優勢流失 權威期刊：美聚焦軍事、陸卻改變戰爭型態 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 疫情降溫爆股市下殺時機 謝金河：一票慘業有救了 - 要聞 15檔原物料概念 法人搶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。