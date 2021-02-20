自拜登取代孤立主義者川普成為美國總統以來，七大工業國集團（G7）領袖今天首度舉行高峰會，矢言就國際合作展開新的篇章。

G7領袖在視訊會議後，發表聯合聲明做了以上表示。

G7聲明：「發揮我們民主，開放經濟和社會的優勢和價值觀，我們將共同合作，讓2021年成為多邊主義的轉捩點，並推動復甦以提升我們人類和地球的健康與繁榮。」（譯者：徐睿承）1100220

(中央社)