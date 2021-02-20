4年前，張安平臨危上陣，成為台泥的新擔當。他重新塑造台灣第一家股票上市公司，以循環經濟取代規模生產，為這家走過75年歲月的老企業，找出投資新亮點。張安平為何能顛覆傳統產業思維，重新打造新台泥，原來，這背後有一段鮮為人知的故事…

根據《財訊》報導，台灣大學有一筆台大校務基金，這是校方以投資優質高息權值股為重要收入的金雞母，但自2017年起就面臨台大學生會倡議應自高汙染、高碳排放產業「割席」的聲音。經過學生不斷爭取，歷時3年，台大校務基金終於在2020年12月25日完成自相關投資標的撤資，而台泥就是其中之一。

台大校方還在今年度財務規畫報告書中指出，未來投資原則除了個股，連所投資基金中含有ESG（環境、社會、公司治理）爭議性之公司持股，單一個股持股也不得超過5%，基金總持股不得超過20%，否則也將贖回基金。

不只台大，愈來愈多的投資法人或基金，聲明將剔除高耗能產業相關的投資標的，美國哥倫比亞、史丹佛、耶魯，以及英國劍橋、牛津等全球超過150間大學，已表示拒絕投資化石燃料、高汙染等產業。

投資市場的風向已變。一位基金經理人指出，「像台泥這樣的公司，市場的標準會拉得更高，」這一次全球主要股市，大部位的資金都沒有進入過去是一般股民最愛的大型權值傳產股，顯示穩健、高殖利率的題材，在股市的吸睛度已大不如前，「台泥需要更sexy的東西來吸引投資人。」

《財訊》分析近年台泥的改造工程中，可以發現其中最重要的三項動作，其實也就是台泥未來的投資亮點。用投資界的語言來說，台泥確實正努力變得更sexy。

首先是整合轉投資、收斂投資架構。辜成允在世時，就推動將在港上市的子公司台泥國際私有化，但最終因大股東嘉新水泥反對而功敗垂成。同時身為台泥和嘉泥關係人的張安平上任後，立即完成辜成允的遺志，讓台泥國際下市，成為台泥持股的百分百子公司。接著，再透過子公司台泥循環綠能，2019年併購了原屬於關係企業中橡所投資的鋰電池生產廠能元科技，將能元從興櫃撤除公開發行。2020年又透過公開收購，讓集團另一家上市公司信昌化工下市。

這是全台灣、全亞洲首例，但顯然這股風潮不會就此結束。此外台泥的重要小金雞和平電力，與台電的供電合約即將於2025年到期，在空汙標準加嚴的趨勢下，屆時這座燃煤電廠恐怕很難避免除役。對台泥來說，每年約可認列來自和平電力約30億元的轉投資收益將因此歸零。

場景回到5年前，在某場台泥70周年活動時，當時的董事長辜成允說，台泥70才開始，除發展水泥傳統行業外，台泥還涉足廢棄物處理、微藻固碳及水資源處理等環保事業，構建出水泥產業所特有的「綠色環保價值鏈」。令人遺憾的，辜成允在幾個月後驟然離世。如今回首檢視，他所描繪的藍圖，正由當時匆匆接手董座的張安平一一實現中。

《財訊》報導指出，張安平是近50年來，台泥第一位不姓辜的董事長，但接任董座4年，已徹底改造台泥。從他上任後，台泥不再自許「台灣水泥業龍頭」、「中國水泥產能前十強」；而改以「處理人類文明與大自然之間複雜關係的綠色環境工程公司」，對外溝通。

(中時新聞網)