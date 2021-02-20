資深媒體人彭文正質疑蔡英文總統連任時拿到817萬票是否為真，遭中選會嚴厲駁斥，不可能有作票行為，並稱相關網路影片為不實訊息，會採法律行動。對此，前立委孫大千今(20日)在臉書寫下，「這和散佈假新聞有什麼關係呢？台灣現在連言論自由都沒有了嗎？」

資深媒體人彭文正日前接受網紅專訪時提及，蔡英文總統競選連任時獲得817萬票高票，對此票數有所懷疑，中選會隨後即發出聲明指出，其中有段網路影片內容在質疑中選會作票，但實際上此類報導內容與網路影片是不實訊息，且經中選會及各地選委會澄清多次在案。中選會強調，不可能有所謂中選會及所屬選委會作票情事，請民眾勿予聽信及散布此類假訊息。

對此，孫大千在臉書直指，「現在是在上演大秦帝國嗎？難道蔡英文連陳水扁都還不如嗎？彭文正只不過是針對2020年的總統大選表示了個人的看法和意見，這和散佈假新聞有什麼關係呢？台灣現在連言論自由都沒有了嗎？」

孫大千進一步批評，面對這樣的公開質疑，中選會只需要再度嚴正澄清就可以了，有必要這麼大動干戈嗎？「這樣惱羞成怒，不會讓人覺得此地無銀三百兩嗎？難不成是想要藉此來嚇阻彭文正繼續追查假論文事件嗎？」

另外，孫大千提及，陳水扁在2004年因為神秘的兩顆子彈而順利連任，當時在總統府外聚集了近百萬人質疑選舉結果不公，照蔡英文政府的標準，中選會應該把這百萬人全部都移送法辦嗎？

(中時新聞網)