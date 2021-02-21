AZ疫苗通過緊急授權，抵台後最快一周可接種，不過歐洲部分國家有多名醫護人員接種後出現嚴重副作用，國內也傳出被列為優先接施打的醫護恐拒打，媒體詢問總統及行政院長要不要帶頭施打AZ疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，行政院長是繼醫護人員之後施打的第二順位，至於總統要不要打，還是要尊重總統醫療團隊的專業意見。

AZ疫苗副作用頻傳，台灣是否也會緩打，各界意見不一，外界關心陳時中要不要打AZ疫苗，陳時中今天在疫情記者會中指出，其實他自己很想每一種疫苗都打，但專家恐怕不會同意，他也不會跟大家搶著打，如果有剩他很願意打。

媒體詢問總統及行政院長要不要施打AZ疫苗？陳時中今天表示，行政院長是繼醫護人員之後施打的第二順位，至於總統要不要打，還是要尊重總統醫療團隊的專業意見。蘇貞昌日前曾表示，疫苗進來要看數量，一定以醫護、防疫人員為最優先，至於他自己什麼時候施打，都聽從指揮中心安排。

陳時中說，在各國不良反應事件中都有緊急應變措施，我們可以停、聽、看，看更多數據再做修正，對於AZ疫苗指揮中心目前的態度還是一樣，以科學數據為優先，沒有強迫大家非打不可，只是有一定數量提供人民可以來打。

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(中時新聞網)