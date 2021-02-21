【現場直播】緬甸救援班機將抵台 指揮中心最新說明｜2021.2.21

因應巴西疫情轉趨嚴峻且病毒出現變異，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自2月24日零時起(抵台時間)，14天內曾有巴西旅遊史，包含在當地轉機的旅客，將比照自英國、南非共和國或史瓦帝尼王國入境或14天內具上述國家旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且期滿前採檢。

陳時中表示，從確診案例903 、904 、905這一家人驗出巴西變異株，因此2月24日起，和英國、南非一樣，從巴西入境者都要住進檢疫所。陳說，這些變異株未來一定不會侷限在部分地方，將會因應變異株擴大範圍修正檢疫措施。

而檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性可返家接續完成7天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用，請誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，以確保其自身健康且共同維護國內防疫安全。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，實驗室會針對病毒分離株進行定序，昨天傍晚檢驗出三例有帶有T1病毒變異，巴西病毒株和英國、南非病毒株，被國際上列為三大需要關注的變異株，其變異株傳播力會增加，另外也帶有與南非一樣的突變，可能影響疫苗效果。

不過羅一鈞表示，巴西這株還沒有證據顯示對傳播力和疫苗效力有影響，目前只是推測有可能影響，國際上還是列為持續研究對象，因此比照南非變種病毒來處理，案903、904、906、905是輕症，兩個已經解除隔離，兩位是已經陰陰陽陽狀態，沒有重症死亡情形。

指揮中心表示，我國3名本國籍個案(案903、案904及案906)，經實驗室2月20日確認為巴西變異病毒株感染者(自2020年10月以來，累計已定序63株；其中英國變異株5株，南非變異株2株，巴西變異株3株)。巴西疫情過高峰趨緩，惟仍嚴峻，確診數已逾1,010萬例（4,682例/每10萬人），占全球9%，死亡數近25萬例（1,136例/每百萬人）。近一週新增確診數為全球第二，平均日增逾47,000例，較上週增加6%。

圖為全球新冠病毒變異株整理。(指揮中心提供)

(中時新聞網)