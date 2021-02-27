【愛傳媒陳朝平專欄】邱太三就職陸委會主委，拋出期待兩岸「春暖花開」的願望；次日國台辦發言人馬曉光回應，春暖花開需要東風雨露，台灣的「先生們」應回到「九二共識」。

兩岸隔空比劃了半天，關鍵還在九二共識。邱太三認為，蔡政府不接受九二共識，是因為北京對九二共識加了「新註」，使台灣人民無法接受。馬曉光回應，指邱太三刻意把「九二共識」和「一國兩制」混為一談，是蓄意嫁接。

問題來了，究竟是北京先將九二共識加了一國兩制的「新註」，以至於台灣人民不能接受，蔡政府也因而順應民意、不接受九二共識？還是蔡政府不接受九二共識在先，以至於兩岸關係冰封雪崩？

除非罹患了健忘症，或是刻意竄改史實，兩岸理性論政者皆知，2016年蔡英文不接受九二共識在先，從2016年到2019年，北京方面從未「蓄意」將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號。

2019年習近平提議一國兩制台灣方案時，也並未將「九二共識」包裹在「一國兩制」裡。

九二共識加了一國兩制「新註」，民進黨的加註，也是民進黨贏得2020總統大選的「新助」！

邱太三的詭辯，是試圖用鋸箭法，截斷大眾的記憶，將兩岸關係緊張的責任歸咎於對岸！「千錯萬錯都是中共的錯！民進黨永遠沒錯！」正是民進黨面對兩岸問題時一貫的邏輯！

正因如此邏輯思維，所以，陸委會在書面回應國台辦時，呼籲對岸「要為兩岸良性互動作出相對的承擔和努力。」蔡英文的除夕談話時，稱疫後「期待兩岸人民恢復正常有序交流」，還說，「關鍵鑰匙也在中國手上」。卻絕口不提台灣在促進兩岸和平上可以做哪些良性互動、承擔哪些責任和努力！

非但如此，蔡英文一邊假惺惺地給大陸同胞拜年，一邊還在國安會議上倒打一耙，引述假新聞，造謠大陸爆發立百病毒疫情，要求政府超前部署。

像這樣的兩面手法和說詞，我都不信了，大陸領導不愚不昧也不癡，又怎會輕易上當？

期待兩岸春暖花開，其實不難，就從停止說謊開始！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)