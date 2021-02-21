現任富里鄉農會總幹事張素華看到農會改選會員代表連任，表示自己有信心能拿下總幹事一職，若有機會連任總幹事，將會繼續努力推動富里鄉農特產品。（羅亦晽攝）

花蓮縣9個農會農事小組長及會員代表改選，今投票，其中富里鄉農會戰況最為激烈，去年底因鄉長罷免案，地方派系角力戰場延伸到農會改選，現任農會總幹事張素華及鄉長陳榮聰2組人馬，50人角逐34名會員代表，選舉結果由張素華人馬拿下，熟悉當地派系人士直指「總幹事連任之路已勝券在握」。

花蓮縣9個農會農事小組選舉，將選出131席農事小組長、332席會員代表，後續選出理事、監事，再由理事會聘任總幹事。據了解，富里鄉農會以往都是由張、陳2派人馬各推出應選會員代表的一半人數出來參選，不過原本的34名代表尋求連任，其餘16名則是陳榮聰陣營推派，導致此次共有50人角逐僅34席的會員代表。

隨選舉結果出爐，富里鄉此次34名會員代表全數由現任34人拿下，意即張系人馬大獲全勝；下月2日將舉行理監事投票，選出理事9位、監事3位，下月10日則是理事長及總幹事改選，張素華今受訪表示，「看到會員代表連任，更有信心能拿下總幹事一職」。

張素華表示，這4年來，透過金針花農村休閒活動、稻草藝術季等，漸漸讓富里走出屬於自己的特色，並且成功吸引遊客目光，藉以增加農產品銷售量，「若有機會連任總幹事，將會繼續努力推動富里鄉農特產品。」

花蓮各農會會員代表今天全數產生，接下來的理事會跟候聘總幹事是否仍有變數，值得觀察。

(中時 )