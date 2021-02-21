專為手機弱勢族群設計的限量紙本藝FUN券，以3.6億規模發行，使用期限僅至2月28日。但直至21日，仍有超過8萬人尚未使用，文化部於臉書粉專指出，紙本券一旦過期就是廢紙，呼籲中獎民眾趕緊使用。

面額600元的藝FUN券分為數位券及紙本券。數位券使用期限已於去年截止，使用率近98％。另為18歲以下、65歲以上及身心障礙者等智慧型手機弱勢使用族群民眾所打造的紙本券，以抽籤方式抽出約65萬份，自去年9月開始使用，目前使用金額已超過3億。

藝FUN券推行數據也意外道出大眾藝文消費習慣。不論是數位券還是紙本券，主要消費場域類型排行最高分別為書店與出版業、電影院及表演藝術產業等。以數位券為例，書店與出版業最終使用金額就突破6.7億，誠品及金石堂書店觀察到，相較振興三倍券，使用藝FUN券消費的民眾多出數倍，且均以購書為主。

為延續藝文參與熱度，文化部在數位券使用結束後，也推出藝FUN NEXT升級服務，提供多元藝文活動資訊及會員專屬優惠，鼓勵大眾別因此刪除藝FUN券APP，邀請曾註冊藝FUN券的民眾加入會員，開放僅3週，已有近10萬會員數，未來將進一步新增活動報名、參加抽獎、線上購票等功能。

但註冊APP所需填上的姓名、電話等資訊，連帶引起多位立委關注個資外流問題。文化部表示，目前已著手研議藝FUN券消費個資及數據的去識別化工作，預計將提供學術界、非營利組織研究運用。

(中時 )