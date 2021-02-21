黃姓駕駛的貨車車頭撞成鐵餅，他關鍵0.5秒方向盤往左猛打，救了自己一命，鑽出來時，現場人員都嚇了一跳。 （翻攝 FB社團／國道高速公路.省道即時路況）

轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

台61線西濱快速道路北上雲嘉大橋路段今（21日）發生重大車禍，20輛大小車連環撞，造成2死8傷的慘劇。一輛大貨車在猛烈衝撞中，撞上前方砂石車車斗，車頭撞爛成鐵餅幾乎全毀。駕駛卻幸運逃生，而且只受到輕微擦傷，事後回想，是關鍵時刻猛轉了一下方向盤，救了自己一命。

據《聯合新聞網》報導，60多歲的黃姓男子當時駕駛大貨車準備前往雲林口湖載海產，卻在途中遇上連環追撞車禍。事發當下能見度「不到10公尺」，看到前方一輛砂石車後車斗時，已經來不及閃躲，他反射動作，奮力將方向盤一轉，車頭在關鍵0.5秒略往左偏，追撞前車之後，車頭雖撞爛成鐵餅，駕駛座卻生出一個小小空間，讓他幸運撿回一命。

當黃姓男子在車禍現場從幾乎變成鐵餅的車頭鑽出來時，現場所有人都嚇了一跳。事後檢傷，只有頭部、腿部輕微擦傷，包紮之後已無大礙。被問到車禍當下有沒有嚇到，他直接秒回「根本快昏倒。」

停在重量滿載的水泥柱拖車前方的小轎車（紅框左）女駕駛表示，後車追撞時拖車並未往前衝，讓她成為車禍中人車無傷的幸運兒。（翻攝 FB社團／國道高速公路.省道即時路況）

另外一名毫髮無傷的女駕駛則表示，她因為前方已經追撞，緊急煞車，後方滿載水泥桿的大拖車也及時煞車，但因為滿載水泥桿的拖車重量超級重，被後車追撞時，並沒有往前衝，讓她成為連環車禍中人車都平安的超級幸運兒。

(中時新聞網)