美國港口壅塞問題在農曆年後並未改善，加上極端氣候，德州休士頓港與鐵路運輸都受影響，壅塞問題蔓延包括加拿大在內的整個北美地區，洛杉磯港候港船隻依然多達35艘，萬海航運美西線三月中開始將自每周兩班增為四班，新增的一條航線不彎靠南加州，改靠奧克蘭與西雅圖，法國達飛也是做出分流，其他多家船公司也在做類似安排。

本月中法國達飛自上海、鹽田航往美西的船隻，成為奧克蘭首是迎接的達飛船隻，三月中旬開始，萬海航運的美西航線航班將倍增，達到4條，其中一條新航線將自高雄、鹽田、上海和寧波，航往美國西北岸的西雅圖和奧克蘭，不灣靠西南岸擁塞最嚴重的洛杉磯與長堤。

業界指出，船公司開始採取分流措施，將部分船隻改彎靠從美國西南岸轉到西北岸，奧克蘭、塔科馬、西雅圖的西北港口聯盟已經接到不少彎靠申請，正進行相關作業協商，而北美港口的壅塞也開始蔓延。

洛杉磯港港口數據顯示，上周有138,275箱（20呎櫃）的貨物在港口卸貨，年增率高達83.55％，本周預測有201,634箱，下周為193,082 箱。而奧克蘭候港的船隻有10艘，沙瓦納有16艘，紐約港各碼頭等待泊位的時間超過1-2天。

目前加拿大的溫哥華港壅塞停留時間約3天，估計會延續到第二季，哈利法克斯港的停留時間為1.9天，蒙特利爾約3.2天，在魯伯特王子則擁堵停留時間長達9.8天。

而此時，美國零售聯合會(National Retail Federation)估計，今年夏季，美國主要港口的貨櫃進口量將會是創紀錄。

陽明海運則表示，洛杉磯港目前平均等候時間是5-7天，由於洛杉磯港的貨量最大，加上鄰近港口也有壅塞問題，公司與所屬聯盟暫時沒有分流規劃。

(工商 )