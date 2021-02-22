金管會公布人事異動，隨著檢查局副局長張子浩20日陞任局長，副局長職缺由檢察局主秘陳在淮陞任，檢查局主秘職務則由檢查局組長賴欣國調任，於20日同步到職生效。
新任檢查局副局長陳在淮為逢甲合作經濟系畢業、逢甲保險所碩士及美國哈特福大學保險所碩士，歷任財政部科長，行政院金管會保險局科長、專委、副組長、組長，金管會檢查局組長、主秘等職務。
新任檢查局主秘賴欣國為台大經濟系畢業，歷任行政院金管會檢查局科長、專委、副組長，金管會檢查局副局長、組長等職。
(時報資訊)
金管會公布人事異動，隨著檢查局副局長張子浩20日陞任局長，副局長職缺由檢察局主秘陳在淮陞任，檢查局主秘職務則由檢查局組長賴欣國調任，於20日同步到職生效。
新任檢查局副局長陳在淮為逢甲合作經濟系畢業、逢甲保險所碩士及美國哈特福大學保險所碩士，歷任財政部科長，行政院金管會保險局科長、專委、副組長、組長，金管會檢查局組長、主秘等職務。
新任檢查局主秘賴欣國為台大經濟系畢業，歷任行政院金管會檢查局科長、專委、副組長，金管會檢查局副局長、組長等職。
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